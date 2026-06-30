144 DALLA GOMMA ALLE “SUPER SCARPE”: L’INEDITA EVOLUZIONE DELLE CALZATURE DA RUNNING!

Siete pronti a un viaggio pazzesco? Abbiamo scavato a fondo per raccontarvi l'incredibile storia delle vostre scarpe da corsa, dalle prime timide innovazioni all'era delle "super scarpe" e dei materiali rivoluzionari come l'A-TPU!
Scoprite come:
* Il sottile strato di gomma ha cambiato tutto.
* L'EVA ha dominato per decenni.
* Boost ha introdotto il concetto di "ritorno di energia".
* Il PEBA ha fatto impazzire i maratoneti.
* Puma sta riscrivendo le regole con l'A-TPU e la progettazione digitale!
Qual è la vostra scarpa preferita di sempre? Raccontateci la vostra storia nei commenti!
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