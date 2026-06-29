143 MITO O GUIDA? La Regola del 10% nella Corsa!

MITO O GUIDA? La Regola del 10% nella Corsa!

La sentiamo dire ovunque: "Non aumentare il chilometraggio di più del 10% a settimana!" Ma è davvero oro colato?

Nel nuovo articolo sul blog [link al blog] e nell'ultimo episodio del #BushidoRunPodcast, smontiamo questa regola iconica:

Cos'è e da dove viene?

Cosa dice la scienza? (Spoiler: non è una garanzia!)

Come adattarla al tuo allenamento per EVITARE infortuni.

Ascolta il podcast ?, leggi l'articolo ? e dimmi: tu hai mai seguito la regola del 10%? Qual è stata la tua esperienza? ?

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Ascolta la puntata

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