Indice di Crescita Fungo Prugnolo Italia

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Crescita Prugnolo Italia è l’app gratuita dedicata alla consultazione delle condizioni piu favorevoli per il fungo prugnolo nelle regioni italiane e nelle località più rinomate.

Attraverso una mappa chiara e immediata puoi visualizzare:

indice di crescita per ogni regione italiana

località selezionate note per il prugnolo

condizioni meteo rilevanti per la crescita

stagionalità e favorevolezza del periodo

L’app è pensata per offrire una lettura semplice ma utile:

badge regionali visibili direttamente sulla mappa

cerchi dedicati alle localita di interesse

schede dettagliate con temperatura, umidita e pioggia

interfaccia ottimizzata per uso rapido anche da mobile

Il sistema combina dati meteo recenti, andamento stagionale e parametri ambientali per produrre un indice sintetico, utile a confrontare territori e periodi.

Caratteristiche principali:

copertura delle regioni italiane

focus su localita famose per il prugnolo

visualizzazione rapida dell’indice a colpo d’occhio

Avvertenza:

Crescita Prugnolo Italia fornisce un supporto informativo. I risultati non rappresentano una certezza di crescita o raccolta e non sostituiscono l’osservazione diretta delle condizioni ambientali sul territorio.