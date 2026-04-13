Indice di Crescita Fungo Prugnolo Italia

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Crescita Prugnolo Italia è l’app gratuita dedicata alla consultazione delle condizioni piu favorevoli per il fungo prugnolo nelle regioni italiane e nelle località più rinomate.

Attraverso una mappa chiara e immediata puoi visualizzare:

  • indice di crescita per ogni regione italiana
  • località selezionate note per il prugnolo
  • condizioni meteo rilevanti per la crescita
  • stagionalità e favorevolezza del periodo

L’app è pensata per offrire una lettura semplice ma utile:

  • badge regionali visibili direttamente sulla mappa
  • cerchi dedicati alle localita di interesse
  • schede dettagliate con temperatura, umidita e pioggia
  • interfaccia ottimizzata per uso rapido anche da mobile

Il sistema combina dati meteo recenti, andamento stagionale e parametri ambientali per produrre un indice sintetico, utile a confrontare territori e periodi.

Caratteristiche principali:

  • copertura delle regioni italiane
  • focus su localita famose per il prugnolo
  • visualizzazione rapida dell’indice a colpo d’occhio

Avvertenza:
Crescita Prugnolo Italia fornisce un supporto informativo. I risultati non rappresentano una certezza di crescita o raccolta e non sostituiscono l’osservazione diretta delle condizioni ambientali sul territorio.

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