65 La fisiologia del running: non è solo questione di chilometri!

Ciao a tutti gli appassionati di corsa! Benvenuti al BUSHIDO RUN PODCAST in collaborazione con UnoDi300.it
Oggi andiamo a fondo del running. Non parliamo solo di ritmo e distanza, ma di come il tuo corpo *funziona* durante la corsa. Scopri:
* Come ottimizzare l'uso dei grassi come carburante.
* Come migliorare il tuo sistema cardiovascolare.
* Come l'adattamento muscolare ti porta al prossimo livello.
* L'importanza cruciale del recupero e della nutrizione.
? Link in descrizione per leggere l'articolo completo e immergiti nella fisiologia del running! Non dimenticare di iscriverti anche al canale YouTube per altri consigli e approfondimenti!
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