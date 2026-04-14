#65 La fisiologia del running: non è solo questione di chilometri!

PodCast

 

Ciao a tutti gli appassionati di corsa! Benvenuti al BUSHIDO RUN PODCAST in collaborazione con UnoDi300.it

Oggi andiamo a fondo del running. Non parliamo solo di ritmo e distanza, ma di come il tuo corpo *funziona* durante la corsa. Scopri:

* Come ottimizzare l'uso dei grassi come carburante.

* Come migliorare il tuo sistema cardiovascolare.

* Come l'adattamento muscolare ti porta al prossimo livello.

* L'importanza cruciale del recupero e della nutrizione.

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