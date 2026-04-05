56 CCC 2025 by UTMB: l’Epopea Alpina che ha Scosso il Trail Running!

Amanti del trail, preparatevi! Abbiamo analizzato a fondo la CCC 2025 by UTMB, una gara che ha regalato emozioni fortissime, cadute, ritiri e un trionfo italiano storico!
In questo episodio del BUSHIDO RUN PODCAST, vi portiamo dietro le quinte di questa epica sfida:
* Come Francesco Puppi ha conquistato la CCC?
* Cosa ha significato il meteo imprevedibile per gli atleti?
* Quali sono state le sorprese e le strategie vincenti?
* E cosa è successo alle favorite?
Non perdete questo episodio ricco di analisi, aneddoti e ispirazione!
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