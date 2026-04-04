55 OCC 2025: La Gara Più Folle delle UTMB!

Amici Trail Runner, avete presente quando la natura decide di mettervi alla prova? ?? L’edizione 2025 dell’OCC è stata un vero e proprio crogiolo di emozioni: percorso modificato all’ultimo minuto, condizioni meteo estreme e una competizione al cardiopalma!

? Ascolta il nuovo episodio del Bushido Run Podcast per scoprire:

* Come i corridori si sono adattati al percorso mutato

* Le dinamiche di gruppo che hanno infiammato la competizione

* Le storie che ti ispireranno a superare i tuoi limiti!

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