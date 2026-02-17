Carnevale a Bardi – Carnevale Itinerante Valtarese 2026

Foto

Il Carnevale Itinerante Valtarese 2026 ha trasformato il suggestivo borgo medievale di Bardi, in provincia di Parma, in un palcoscenico a cielo aperto fatto di colori, musica e tradizione.
Il mio servizio fotografico completo della sfilata dei carri allegorici e delle maschere racconta ogni dettaglio dell’evento: dall’energia dei figuranti alla maestosità dei carri, fino alle emozioni del pubblico lungo le vie del centro storico.

Nel 2026 la tappa nel borgo di Bardi ha attirato visitatori da tutta la provincia di Parma e dalle zone limitrofe.

La particolarità del Carnevale di Bardi è proprio questa:
non una sfilata in grandi viali urbani, ma un percorso che si snoda tra vicoli medievali, scorci panoramici e piazze raccolte, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

Un evento che unisce la Val Taro e la Val Ceno

Il Carnevale Itinerante Valtarese è, per sua natura, un evento diffuso: tocca diversi comuni della valle, creando un calendario condiviso che rafforza il senso di appartenenza territoriale.

GALLERIA FOTOGRAFICA

Di la tua:

Lascia un commento

«
»

Abbiamo parlato anche di:

Amici e Sentimenti Annunci Attualità e Società Casa e Giardino Cellulari e Telefonia Cibi e Bevande Cinema Città Dibattito diMartedì Eco e Natura Economia e Finanza Editoriale Feste ed Eventi Foto Fun Guide Internet e Tecnologia Intrattenimento Lavoro Moda e Bellezza Motori Musei Musica Parma PodCast Politica Salute e Benessere Scienza Scrittori e Artisti Sport Turismo e Viaggi Tv Utilità Valtaro

AmiciAmici (www.amiciamici.com) è un © di Gian Marco Tedaldi. Non vi è una periodicità fissa, gli aggiornamenti avvengono quando si ha materiale, tempo e voglia. Non ci si assume la responsabilità per inesattezze o per danni derivati dall'uso di questo sito. Inoltre i collegamenti a siti esterni, i contenuti reperiti da altri siti e/o i video proposti non sono collegati a questo sito e non ne condividono per forza le idee e le convinzioni. Non ci si assume le responsabilità di violazioni a leggi o copyright da parte di terze parti inserite come contenuti aggiuntivi a questo sito. Ogni autore, sia di articoli che di commenti, si assume ogni responsabilità civile e penale di quanto scritto.
Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Con il contributo di BKTPGroup.com Web Agency a Parma offre la sua consulenza su Social Network, SEO, WordPress, Magento, E-Commerce e marketing

Made with in ValTaro