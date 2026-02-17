Carnevale a Bardi – Carnevale Itinerante Valtarese 2026

Il Carnevale Itinerante Valtarese 2026 ha trasformato il suggestivo borgo medievale di Bardi, in provincia di Parma, in un palcoscenico a cielo aperto fatto di colori, musica e tradizione.

Il mio servizio fotografico completo della sfilata dei carri allegorici e delle maschere racconta ogni dettaglio dell’evento: dall’energia dei figuranti alla maestosità dei carri, fino alle emozioni del pubblico lungo le vie del centro storico.

Nel 2026 la tappa nel borgo di Bardi ha attirato visitatori da tutta la provincia di Parma e dalle zone limitrofe.

La particolarità del Carnevale di Bardi è proprio questa:

non una sfilata in grandi viali urbani, ma un percorso che si snoda tra vicoli medievali, scorci panoramici e piazze raccolte, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

Un evento che unisce la Val Taro e la Val Ceno

Il Carnevale Itinerante Valtarese è, per sua natura, un evento diffuso: tocca diversi comuni della valle, creando un calendario condiviso che rafforza il senso di appartenenza territoriale.