Carnevale Bedonia 2026: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati nel cuore dell’Appennino parmense

Bedonia, in provincia di Parma, quando arriva febbraio si accende di colori: il Carnevale di Bedonia 2026 trasforma il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra carri allegorici, gruppi mascherati, musica, street food e il momento più simbolico di tutti: il falò di Carnevale al calare del sole.

Se stai cercando un evento capace di unire tradizione, atmosfera di paese e una partecipazione davvero “da folla” (con tantissime persone ad assistere e migliaia di scatti tra maschere, dettagli e scene di festa), Bedonia è una meta perfetta: un Carnevale autentico, caloroso e super fotogenico.

Sfilata carri allegorici a Bedonia: perché vale il viaggio

Carri allegorici e gruppi mascherati: creatività “di comunità”

Il bello dei Carnevali di Appennino è che spesso i carri e i costumi non sembrano “prodotti”, ma costruiti: mani, idee, laboratori, amici, associazioni. Il risultato è una sfilata dove ogni gruppo porta un pezzo di immaginario collettivo—satira, fantasia, colori, ironia—e lo mette in strada, davanti a tutti. (E davanti a tantissime fotocamere.)

Il centro storico come scenografia naturale

Bedonia ha un centro che “fa atmosfera” da solo: vicoli, scorci, pietra, piazzette. Quando entrano i carri e le maschere, la fotografia viene quasi “gratis”: profondità, linee, contrasti, volti, coriandoli.

Il falò di Carnevale: il rito che chiude la festa

Tra le informazioni dell’evento è indicato anche il falò tradizionale “quando il sole inizia a calare”: un finale scenografico, caldo e simbolico, perfetto per chi vuole vivere la tradizione oltre la sfilata.