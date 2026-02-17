Carnevale Bedonia 2026: sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati nel cuore dell’Appennino parmense

Foto

Bedonia, in provincia di Parma, quando arriva febbraio si accende di colori: il Carnevale di Bedonia 2026 trasforma il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra carri allegorici, gruppi mascherati, musica, street food e il momento più simbolico di tutti: il falò di Carnevale al calare del sole. 

Se stai cercando un evento capace di unire tradizione, atmosfera di paese e una partecipazione davvero “da folla” (con tantissime persone ad assistere e migliaia di scatti tra maschere, dettagli e scene di festa), Bedonia è una meta perfetta: un Carnevale autentico, caloroso e super fotogenico.

Sfilata carri allegorici a Bedonia: perché vale il viaggio

Carri allegorici e gruppi mascherati: creatività “di comunità”

Il bello dei Carnevali di Appennino è che spesso i carri e i costumi non sembrano “prodotti”, ma costruiti: mani, idee, laboratori, amici, associazioni. Il risultato è una sfilata dove ogni gruppo porta un pezzo di immaginario collettivo—satira, fantasia, colori, ironia—e lo mette in strada, davanti a tutti. (E davanti a tantissime fotocamere.)

Il centro storico come scenografia naturale

Bedonia ha un centro che “fa atmosfera” da solo: vicoli, scorci, pietra, piazzette. Quando entrano i carri e le maschere, la fotografia viene quasi “gratis”: profondità, linee, contrasti, volti, coriandoli.

Il falò di Carnevale: il rito che chiude la festa

Tra le informazioni dell’evento è indicato anche il falò tradizionale “quando il sole inizia a calare”: un finale scenografico, caldo e simbolico, perfetto per chi vuole vivere la tradizione oltre la sfilata.

GALLERIA FOTOGRAFICA

Di la tua:

Lascia un commento

«
»

Abbiamo parlato anche di:

Amici e Sentimenti Annunci Attualità e Società Casa e Giardino Cellulari e Telefonia Cibi e Bevande Cinema Città Dibattito diMartedì Eco e Natura Economia e Finanza Editoriale Feste ed Eventi Foto Fun Guide Internet e Tecnologia Intrattenimento Lavoro Moda e Bellezza Motori Musei Musica Parma PodCast Politica Salute e Benessere Scienza Scrittori e Artisti Sport Turismo e Viaggi Tv Utilità Valtaro

AmiciAmici (www.amiciamici.com) è un © di Gian Marco Tedaldi. Non vi è una periodicità fissa, gli aggiornamenti avvengono quando si ha materiale, tempo e voglia. Non ci si assume la responsabilità per inesattezze o per danni derivati dall'uso di questo sito. Inoltre i collegamenti a siti esterni, i contenuti reperiti da altri siti e/o i video proposti non sono collegati a questo sito e non ne condividono per forza le idee e le convinzioni. Non ci si assume le responsabilità di violazioni a leggi o copyright da parte di terze parti inserite come contenuti aggiuntivi a questo sito. Ogni autore, sia di articoli che di commenti, si assume ogni responsabilità civile e penale di quanto scritto.
Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Con il contributo di BKTPGroup.com Web Agency a Parma offre la sua consulenza su Social Network, SEO, WordPress, Magento, E-Commerce e marketing

Made with in ValTaro