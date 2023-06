Il Centro di Recupero Tossicodipendenti Narconon Gabbiano, attivo dal 1988, si avvale di metodo di comprovata efficacia che permette di comprendere come disintossicarsi dalla droga, come testimoniato dalle migliaia di persone che, grazie ad esso, sono riuscite a risolvere definitivamente un problema di tossicodipendenza.

Il programma di disintossicazione da droga in questione è assolutamente naturale, ovvero si avvale della somministrazione di farmaci, psicofarmaci o sostitutivi per tutta la durata del processo di riabilitazione, perchè non si vuole correre il rischio che si possa instaurare un’ulteriore tossicodipendenza ancor più difficile da sconfiggere.

Tale percorso risulta particolarmente efficace perchè agisce non solo sull’uso di droga in sè o sugli aspetti prettamente fisici della tossicodipendenza, ma interviene anche sui motivi per cui la persona ha cominciato a fare uso di una certa sostanza stupefacente in primo luogo.

A causa della grande carenza di informazioni che continua ad esserci su come disintossicarsi dalla droga, molte persone credono che per disintossicarsi da una qualsiasi sostanza stupefacente, e mettersi al sicuro da una ricaduta, sia sufficiente interromperne l’assunzione e resistere il più a lungo possibile alla tentazione di farne nuovamente uso.

Agendo in questo modo, però, ci si concentra soltanto sugli aspetti marginali della tossicodipendenza, tralasciando però tutti quei meccanismi mentali che vanno ben oltre l’uso di droga e che non possono essere risolti senza il giusto aiuto o avvalendosi della sola forza di volontà.

Per riuscire a smettere di usare droga, e risolvere un problema di tossicodipendenza, bisogna agire alla radice del problema, ovvero su quel malessere che la persona ha cercato di “superare” facendo uso di una certa sostanza stupefacente.

Proprio per questo motivo, il programma di disintossicazione da droga del Centro Narconon Gabbiano è stato appositamente studiato per aiutare la persona a spezzare tutti i meccanismi responsabili della sua tossicodipendenza, sia da un punto di vista fisico che mentale.

Attraverso le differenti fasi del Programma Narconon, infatti, la persona inizialmente si disintossica fisicamente tramite un esatto regime di attività fisica, reintegrazione vitaminica e sudorazione indotta in delle specifiche saune e, successivamente, individua e risolve le cause scatenanti della sua tossicodipendenza.

