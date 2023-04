Il Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano, attivo sin dal 1988, si differenzia dalle classiche cliniche per alcolisti proprio perchè è un centro specializzato nella disintossicazione e riabilitazione dalla dipendenza da alcool.

Il Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano adotta un metodo innovativo e di comprovata efficacia, in grado di aiutare le persone ad uscire dalla dipendenza dall’alcool in maniera definitiva ed efficace.

Il programma di recupero che si svolge al Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano, infatti, interviene non solo sull’abuso di alcool in sè, ma agisce soprattutto sui motivi per cui la persona ha cominciato ad abusarne in primo luogo.

Ciò che contraddistingue il Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano dalle cliniche per alcolisti o da altre strutture che si occupano del recupero dall’alcolismo è proprio il metodo che utilizza.

L’approccio utilizzato, infatti, è totalmente diverso ed innovativo, proprio perchè affronta il problema dell’alcolismo non come se fosse una malattia da curare, ma come una conseguenza ad una condizione di disagio, fisica o emotiva, che una persona ha cercato di “superare” abusando di alcool.

Il Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano si avvale di un completo programma di disintossicazione e riabilitazione di tipo drug-free, ovvero non prevede la somministrazione di farmaci, psicofarmaci o sostitutivi, che permette di spezzare tutti meccanismi, fisici e mentali, responsabili dell’alcolismo.

Difatti, attraverso le differenti fasi del Programma Narconon la persona viene aiutata non solo a disintossicarsi fisicamente tramite un esatto regime di attività fisica, reintegrazione vitaminica e sudorazione indotta in delle specifiche saune, na anche di individuare e risolvere tutte le motivazioni che sono alla base della sua dipendenza.

Nel corso degli anni, il Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano ha aiutato migliaia di persone a combattere e vincere un problema di alcolismo, tanto da essere considerato uno dei migliori centri per alcolisti in Italia.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.centrodirecupero.net oppure chiama il Numero Verde Gratuito 800 178 796 – Attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7