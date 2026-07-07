149 Sblocca il Tuo Potenziale di Corsa con la VAM

Ti senti bloccato? Stai inseguendo un nuovo livello di performance?

Ho scavato a fondo nel concetto di VAM (Velocità Aerobica Massima) e ho scoperto un'arma segreta per rivoluzionare la tua corsa.

Non è solo una sigla, ma la chiave per:

Correre più veloce per più tempo

Ridurre la fatica

Migliorare la tua resistenza

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