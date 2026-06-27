#141 DATI, non solo correre più forte!

PodCast

 

Ti sei mai allenato "a feeling"? È ora di cambiare rotta!

Nel nuovo episodio del Bushido Run Podcast, scalfiamo la maschera dell'istinto e scaviamo a fondo nel mondo dei DATI.

Come i numeri possono prevenire infortuni.

Come personalizzare il tuo allenamento.

Come usare i wearable per ottimizzare ogni corsa.

Smetti di correre alla cieca e inizia a dominare la tua performance!

#bushidrunpodcast #unodi300 #running #datirunning #prevenzioneinfortuni #smartrunning #wearable #runningpodcast #corriintelligente

Ascolta la puntata

Scarica l’app: Google Play · App Store

Di la tua:

Lascia un commento

«
»

Abbiamo parlato anche di:

Amici e Sentimenti Annunci Attualità e Società Casa e Giardino Cellulari e Telefonia Cibi e Bevande Cinema Città Dibattito diMartedì Eco e Natura Economia e Finanza Editoriale Feste ed Eventi Foto Fun Guide Internet e Tecnologia Intrattenimento Lavoro Moda e Bellezza Motori Musei Musica Parma PodCast Politica Promo Salute e Benessere Scienza Scrittori e Artisti Sport Turismo e Viaggi Tv Utilità Valtaro

AmiciAmici (www.amiciamici.com) è un © di Gian Marco Tedaldi. Non vi è una periodicità fissa, gli aggiornamenti avvengono quando si ha materiale, tempo e voglia. Non ci si assume la responsabilità per inesattezze o per danni derivati dall'uso di questo sito. Inoltre i collegamenti a siti esterni, i contenuti reperiti da altri siti e/o i video proposti non sono collegati a questo sito e non ne condividono per forza le idee e le convinzioni. Non ci si assume le responsabilità di violazioni a leggi o copyright da parte di terze parti inserite come contenuti aggiuntivi a questo sito. Ogni autore, sia di articoli che di commenti, si assume ogni responsabilità civile e penale di quanto scritto.
Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Con il contributo di BKTPGroup.com Web Agency a Parma offre la sua consulenza su Social Network, SEO, WordPress, Magento, E-Commerce e marketing

Made with in ValTaro