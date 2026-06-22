136 Zona 2: Mito o Realtà?

Ti sei mai sentito in colpa perché non riesci a correre "lentamente" come ti dicono? Abbiamo tutti creduto nella Zona 2 come panacea, ma forse stiamo sbagliando qualcosa…

Nel nuovo articolo sul blog di @unodici300it e nel nostro ultimo episodio di #BushidoRunPodcast, andiamo a fondo di questo concetto, smontando i dogmi e scoprendo cosa *realmente* significa allenarsi in modo efficace.

Scopri perché la Zona 2 non è una frequenza cardiaca, ma uno stato metabolico.

Impara a capire la differenza tra Zona 2 e LT1.

E soprattutto, come ascoltare il *tuo* corpo per migliorare davvero!

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