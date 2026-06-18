132 TAPIS ROULANT vs. CORSA OUTDOOR: La Verità che Nessuno Ti Dice!

Runner, lo sentite anche voi? La battaglia infinita tra tapis e strada… ma chi vince?

In questo nuovo episodio del #BushidoRunPodcast abbiamo smesso di combattere e abbiamo iniziato a dialogare. Scopri come integrare le due discipline per massimizzare performance e benessere.

Quale preferisci: tapis o strada? Scrivicelo nei commenti!

#running #correre #tapisroulant #outdoorrunning #allenamentocorsa #runningtips #busidorunpodcast #unodi300 #performance #runningcommunity #workout

Ascolta la puntata

Scarica l’app: Google Play · App Store