121 Runner, hai mai pensato al potere delle FIBRE?

Runner, hai mai pensato al potere delle FIBRE?

Non è solo una questione di mangiare "sano"! Le fibre sono i cavalli di battaglia silenziosi che ottimizzano performance, rafforzano il sistema immunitario e ti fanno sentire al TOP.

Nel nuovo episodio di BUSHIDO RUN PODCAST, ti sveliamo:

* Perché le fibre sono essenziali per ogni runner

* Come la salute intestinale influisce sulle tue corse

* Consigli pratici per integrare le fibre nella tua dieta

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