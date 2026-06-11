119 Ripartire dopo la pausa: il running come dialogo con te stesso

Ripartire dopo la pausa: il running come dialogo con te stesso

Saltare un allenamento ti fa sentire in colpa? Fermati!

Non è un fallimento, ma un'opportunità. Il running è un dialogo con te stesso, un ritmo fatto di impegno e riposo.

Ascolta il tuo corpo, sii gentile con te stesso e ritrova il piacere del movimento!

Scopri come affrontare le pause nel running con serenità e consapevolezza!

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