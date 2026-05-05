85 La tua corsa ti annoia? Sì, capita.

La tua corsa ti annoia?Sì, capita. La stessa strada, la stessa routine… La passione si spegne.Ma c'è una soluzione!Nel nuovo episodio di #BushidoRunPodcast e su UnoDi300.it ti spieghiamo come trasformare la tua corsa in un'avventura:Esci dalla tua zona di comfort:** Scopri angoli nascosti della tua città.Varietà è la parola:** Superfici, pendenze, ritmi… Mixa tutto!Riscopri la gioia:** La corsa non è solo allenamento, ma esplorazione!? Link in bio o cercalo su Youtube o Spotify per l'episodio completo!#corsarunning #esplorazioneurbana #motivazione #nuovoepisodio #bushidorunpodcast #unodi300 #corsaintorno

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