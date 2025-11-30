L’Etica dell’Ascolto – Un Nuovo Rapporto con la Cronaca Giudiziaria

In un’epoca in cui la cronaca giudiziaria oscilla tra sensazionalismo mediatico e strumentalizzazione politica, Un PodCast in Pretura propone un approccio rivoluzionario: restituire all’ascoltatore la responsabilità e la libertà di giudizio, offrendogli il materiale grezzo del processo senza premasticarlo attraverso commenti orientativi o montaggi selettivi.

Questa scelta editoriale non è solo stilistica, ma profondamente etica. Rinunciando a guidare l’interpretazione dell’ascoltatore, il podcast rispetta sia l’intelligenza del pubblico sia la complessità delle vicende umane che si consumano nelle aule di tribunale. Non ci sono buoni e cattivi predefiniti, non ci sono colpevoli designati prima della sentenza, non ci sono semplificazioni che riducono casi complessi a narrazioni binarie.

L’esperienza di ascolto diventa così un esercizio di cittadinanza attiva e di pensiero critico. L’ascoltatore è invitato a sospendere il giudizio fino ad aver ascoltato tutte le voci, a considerare le diverse prospettive, a valutare la credibilità delle testimonianze, a confrontarsi con l’inevitabile ambiguità che caratterizza molti casi giudiziari. È un’esperienza che va controcorrente rispetto alla cultura dei social media, dove le sentenze popolari vengono emesse in base a frammenti decontestualizzati e reazioni emotive immediate.

Un altro aspetto etico fondamentale è il rispetto per la dignità di tutte le persone coinvolte nel processo. Presentando le registrazioni integrali senza enfatizzazioni sensazionalistiche, il podcast evita di trasformare il dolore umano in spettacolo e le persone in personaggi caricaturali. Anche nei casi più drammatici o scioccanti, l’approccio rimane sobrio e rispettoso, permettendo alle voci di parlare per sé stesse senza sovrastrutture emotive imposte dall’esterno.

Disponibile su SpotifyYouTube e su tutte le principali piattaforme di podcast, questo progetto si ispira chiaramente al celebre format televisivo “Un Giorno in Pretura”.

