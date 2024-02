Alla scoperta del Barocco salentino: le mete d’arte più suggestive da visitare

Le spiagge incantevoli e la cucina tipica deliziosa sono gli aspetti che, da sempre, rendono il Salento una delle mete più amate in estate. Eppure anche durante il resto dell’anno esiste una regione incantevole tutta da scoprire.

Per gli amanti dell’arte, infatti, è la meta ideale in cui tornare alle innovazioni scientifiche del seicento e alle influenze dello stile barocco che, proprio qui, darà vita alle principali bellezze architettoniche di Lecce, Gallipoli, Otranto e molte altre città.

La declinazione del barocco in queste zone si è talmente tipica da esser riconosciuta come vera e propria corrente artistica, aspetto che attira ogni giorno tantissimi visitatori da tutto il mondo. L’Idea di visitare il Salento sotto un altro punto di vista ti intriga? Prepara la valigia, prenota la permanenza presso un buon hotel Salento e goditi la permanenza.

Il contesto storico: come arriva il Barocco in Salento e quando?

Il Barocco giunge nel Salento tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, portando con sé un’ondata di creatività e innovazione. Questo periodo segna la trasformazione della Terra d’Otranto in una ricca collezione di tesori architettonici. La pietra leccese, con la sua malleabilità, diventa il materiale prediletto per esprimere la fantasia barocca. Lecce, la perla del Barocco salentino, diventa il fulcro di questa espressione artistica, influenzando centri circostanti come Galatina, Galatone, Nardò e Gallipoli.

La capitale barocca per eccellenza: Lecce

Lecce, nota anche come “Signora del Barocco“, offre un panorama artistico unico nel suo genere. Nel Seicento, sotto la dominazione spagnola, l’architetto Francesco Zimbalo inizia un cambiamento radicale, evidente nella Chiesa di Santa Croce e nell’altare di San Francesco.

Nel cuore del centro storico, Piazza Sant’Oronzo e la sua Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, con il campanile e il Palazzo del Seminario, costituiscono una delle piazze barocche più affascinanti d’Italia. Attraverso le stradine è ancora oggi possibile scoprire i tesori della Basilica di Santa Croce e della Chiesa di Santa Maria della Provvidenza.

Gallipoli e la Cattedrale di Sant’Agata

Gallipoli, oltre ad essere una meta estiva rinomata, è anche un grazioso gioiellino architettonico, anch’esso impreziosito da numerosi elementi barocchi. Un esempio è la Cattedrale di Sant’Agata, il Palazzo del Seminario, sede del Museo Diocesano. La città vecchia, con l’Isola di Sant’Andrea, è collegata da un ponte e preserva l’antico fascino con la Chiesa di San Francesco di Paola e la Chiesa della Purità.

Nardò e il Palazzo del Principe di Galatina

Nardò è il secondo centro abitato più grande della provincia di Lecce e offre, anch’essa, spettacolari costruzioni in stile barocco. Tra queste vi è Piazza Salandra, per esempio, la cui testimonianza dell’arte barocca è evidente nei palazzi circostanti, come il Palazzo della Pretura e la Guglia della Immacolata Concezione alta 19 metri. Le chiese, una trentina in totale, narrano la storia architettonica di Nardò: dalla Basilica Santa Maria Assunta, gioiello barocco del 1090, al Castello Acquaviva.

Galatina, invece, è definita l’Assisi del sud e custodisce opere barocche come la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria. Nel centro storico, invece, i palazzi come il Palazzo Venturi, il Palazzo Congedo e il Palazzo Ducale esprimono lo stile barocco con una straordinaria nonché attuale eleganza.