Coloro che si chiedono come aiutare un alcolista a smettere, solitamente sono familiari ed amici che si sono stancati di sentirsi impotenti di fronte al problema dei un proprio caro e vogliono capire cosa devono fare per convincerlo a fare qualcosa di concreto per uscire dalla dipendenza da alcool.

Non di rado, infatti, quando un si prova ad affrontare il proprio caro, nella speranza di fargli comprendere che deve assolutamente fare qualcosa per smettere di bere alcool, ci si scontra con delle notevoli difficoltà in quanto non sempre lui è disposto a parlarne e preferisce, piuttosto, dire che non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Di fronte ad un atteggiamento del genere, però, non ci si deve arrendere, ma piuttosto è necessario insistere finchè non riesce ad infrangere quel “muro di incomunicabilità” che lui ha innalzato e che impedisce di aiutarlo.

Laddove non ci dovesse riuscire, allora la miglior cosa che può fare è quella di chiedere l’intervento di esperti e farsi guidare nella direzione corretta.

Il Centro di Recupero Alcolisti Narconon Gabbiano, attivo sin dal 1988, è specializzato nella disintossicazione e riabilitazione dalla dipendenza da alcool ed è in grado di dare il supporto necessario a tutte quelle famiglie che non sanno come aiutare un alcolista a smettere.

Uno dei motivi per cui spesso risulta difficile capire come aiutare un alcolista a smettere, è l’idea che il problema risiede esclusivamente nell’abuso di alcool in sè, mentre la realtà dei fatti è del tutto diversa perchè oltre a questo c’è molto di più.

Alla base della dipendenza da alcool, infatti, c’è sempre un disagio, fisico o emotivo, che una persona ha cercato di “superare” facendo uso di una o più sostanze alcoliche.

E’ per questo motivo che quando un familiare prova a parlare col proprio caro nella speranza di fargli capire che deve fare qualcosa per risolvere il suo rapporto problematico con l’alcool, lui potrebbe rifiutare qualsiasi forma di aiuto ed arrivare ad attribuire la colpa della sua condizione proprio alle persone che vogliono dargli una mano, oppure fare mille promesse di smettere da solo che, purtroppo, difficilmente verranno mantenute.

Gli operatori del Centro Narconon Gabbiano, invece, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, sono in grado di affiancare familiari nel parlare con il loro caro, fargli capire la gravità della sua dipendenza e convincerlo ad intraprendere nell’immediato il Programma Narconon.

Per Ulteriori Informazioni Visita il Sito www.centrodirecupero.net Oppure Chiama il Numero Verde Gratuito 800 178 796 – Attivo 24 Ore su 24 – 7 Giorni su 7