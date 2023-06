Soprattutto in questi anni, disporre delle corrette informazioni su come aiutare un cocainomane a smettere è diventata un’esigenza, perchè ci sono moltissime persone che, a causa di questa droga, stanno mettendo a repentaglio la propria vita.

Aiutare un cocainomane a smettere non è sempre una cosa facile, perchè spesso ci si scontra con un “muro” fatto da mille tentativi messi in atto dalla persona per giustificare l’uso di droga.

La miglior soluzione per venire a capo di una condizione di questo tipo è quella di rivolgersi a degli esperti che siano in grado di offrire una via d’uscita efficace che permetta di risolvere efficacemente un problema di dipendenza da cocaina.

Il Centro di Recupero Cocainomani Narconon Gabbiano, attivo sin dal 1988, è in grado di aiutare una persona ad uscire dalla dipendenza da cocaina e riprendere il pieno controllo della sua vita.

Se si vuole comprendere appieno come aiutare un cocainomane a smettere, bisogna avere ben chiaro che riuscirci da soli è molto difficile, perchè per risolvere un problema di dipendenza da cocaina la sola forza di volontà non basta, in quanto ci sono dei ben precisi meccanismi che vanno ben oltre l’uso di droga in sè.

Visto che alla base dell’uso di cocaina c’è un disagio che una persona sta cercando di “risolvere“, per aiutare un cocainomane a smettere bisogna agire proprio sui motivi che l’hanno spinto ad avvicinarsi a questa droga.

Il Programma Narconon, proprio per questo motivo, è stato appositamente studiato per aiutare la persona a risolvere tutti i fattori, fisici e mentali, implicati nella dipendenza da cocaina.

Si avvale di un metodo innovativo che, senza fare ricorso a farmaci, psicofarmaci o sostitutivi, permette non solo disintossicarsi tramite delle saune, ma aiuta anche la persona ad individuare e risolvere le motivazioni che sono alla base della sua dipendenza.

Inoltre, tramite dei seminari formativi formativi basati sull’etica e la responsabilità, fornisce al cocainomane tutti gli strumenti per superare le difficoltà della vita senza dover più ricorrere all’uso di alcuna droga.

