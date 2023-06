Pulizia di campus e scuole: 3 motivi per assumere addetti alle pulizie commerciali

Ecco i tre modi in cui un’impresa di pulizie commerciali come Impresa Pulizie Milano può aiutare una scuola o un campus universitario a rimanere pulito:

Servizi di custodia diurna esternalizzati:

Un’impresa di pulizie commerciali può assumersi la responsabilità dei servizi di custodia diurni, in modo che il personale del campus possa concentrarsi sul proprio lavoro. Abbiamo un team di custodi altamente qualificati ed esperti che si dedicano a mantenere pulito il tuo campus. I nostri servizi diurni sono progettati per mantenere il tuo campus pulito e sicuro per studenti e personale per tutto il giorno.

Pulizie serali a rotazione:

Oltre ai servizi di custodia diurna, un’impresa di pulizie commerciali può anche fornire pulizie serali a rotazione. Ciò significa che diverse aree del campus verranno pulite in notti diverse, in modo che l’intero campus venga pulito regolarmente. I nostri servizi di pulizia serale sono l’ideale per i campus affollati che registrano un traffico intenso durante il giorno. Lavoreremo in base al tuo programma per pulire le aree comuni, gli uffici, le aule e altre strutture del campus nelle ore serali.

Servizi di pulizia dei pavimenti:

Un’impresa di pulizie commerciali può anche fornire servizi di pulizia dei pavimenti, come il lavaggio automatico, la lucidatura e la ceratura. Questo è importante per mantenere i pavimenti del campus puliti e dall’aspetto migliore. I nostri servizi di pulizia dei pavimenti sono perfetti per le aree ad alto traffico che subiscono molta usura.

