147 NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE: LA BOMBA PER I RUNNER!

Avete sentito parlare delle nuove linee guida sull'alimentazione? Hanno stravolto la piramide che conosciamo!
Cosa significa per noi runner?
* **Cibo Reale:** Addio cibi processati, benvenuta frutta, verdura e proteine di qualità!
* **Proteine al Top:** Più proteine per costruire muscoli e prevenire infortuni.
* **Carboidrati: NON IL NEMICO!** Il carburante giusto per le nostre corse.
* **Latticini:** Anche quelli "grassi" possono essere utili!
**Domanda:** Qual è la cosa che cambierai nella tua alimentazione grazie a queste nuove linee guida? Scrivilo nei commenti!
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