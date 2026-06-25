139 Il muro del 29° km ti blocca? Non è destino!

Ho scoperto un approccio che mi ha cambiato la corsa: il negative split. In questo articolo ti svelo come gestire le energie, bruciare i grassi al meglio e sconfiggere la fatica. Preparati a correre maratone più intelligenti e gratificanti!

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