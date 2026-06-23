137 Pelpi Trail 2026: ci siamo!

C’è una linea sottile tra correre… e vivere davvero un trail.
Il Pelpi Trail sta esattamente lì.
In questa puntata ti porto dentro una gara che non è solo cronometro e chilometri, ma boschi, silenzi, salite che ti mettono alla prova e discese che ti restituiscono tutto.
Bedonia, Appennino Parmense
Domenica 3 maggio 2026
Partenza ore 9:30
Due distanze per metterti alla prova:
– 25,2 km con 1236 m D+
– 11 km con 380 m D+
E per chi vuole vivere l’atmosfera senza la pressione della gara:
– camminata ludico-motoria da 10 km
Una gara vera, in semi-autosufficienza, inserita nel Circuito Trail Running Parma e nell’Alte Valli Cup.
Un evento organizzato da chi il trail lo conosce davvero.
Questa non è una puntata informativa.
È un invito.
Se senti che è il momento di uscire dalla routine…
se vuoi rimetterti alla prova…
se vuoi vivere un’esperienza che resta…
? allora ascolta fino in fondo.
iRunning iscrizioni Pelpi Trail
? Iscriviti alla gara
https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=1330
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? Bushido Run – Lo Zen di un Ultra Runner
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