137 Pelpi Trail 2026: ci siamo!

C’è una linea sottile tra correre… e vivere davvero un trail.

Il Pelpi Trail sta esattamente lì.

In questa puntata ti porto dentro una gara che non è solo cronometro e chilometri, ma boschi, silenzi, salite che ti mettono alla prova e discese che ti restituiscono tutto.

Bedonia, Appennino Parmense

Domenica 3 maggio 2026

Partenza ore 9:30

Due distanze per metterti alla prova:

– 25,2 km con 1236 m D+

– 11 km con 380 m D+

E per chi vuole vivere l’atmosfera senza la pressione della gara:

– camminata ludico-motoria da 10 km

Una gara vera, in semi-autosufficienza, inserita nel Circuito Trail Running Parma e nell’Alte Valli Cup.

Un evento organizzato da chi il trail lo conosce davvero.

Questa non è una puntata informativa.

È un invito.

Se senti che è il momento di uscire dalla routine…

se vuoi rimetterti alla prova…

se vuoi vivere un’esperienza che resta…

? allora ascolta fino in fondo.

iRunning iscrizioni Pelpi Trail

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https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=1330

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? Bushido Run – Lo Zen di un Ultra Runner

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