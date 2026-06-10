117 Avete mai sentito parlare di RECUPERO ATTIVO?

Avete mai sentito parlare di RECUPERO ATTIVO?

Non è solo riposo sul divano! È il tuo segreto per correre più forte, più a lungo e senza infortuni.

Ho scoperto TRE protocolli chiave per rigenerare il corpo dopo l’allenamento: cardio-mobilità, foam rolling & stretching e contrasto termico.

Cosa ti aspettava nel nuovo articolo sul blog unodi300.it:

Come "riaccendere" il corpo dopo una sessione intensa

Tecniche semplici da integrare nella routine

L'importanza della nutrizione e del sonno

Link in bio!** Corri a leggerlo e condividi il tuo protocollo di recupero preferito nei commenti!

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