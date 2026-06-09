Scopri il cuore autentico dell’Appennino parmense con INVALTARO.it

Borghi storici, castelli, sentieri immersi nella natura, eventi, sagre, tradizioni, prodotti tipici e panorami da vivere in ogni stagione. Con il sito e l’app IN VAL TARO hai sempre a portata di mano tutto ciò che serve per organizzare la tua visita e scoprire luoghi spesso lontani dai circuiti turistici più affollati.

Che tu stia cercando un’escursione, un weekend di relax, un percorso per mountain bike, un ristorante tipico o gli eventi del territorio, IN VAL TARO ti accompagna alla scoperta delle valli del Taro e del Ceno.

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Val Taro e Val Ceno: natura, storia, cultura e tradizioni da vivere tutto l’anno.

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