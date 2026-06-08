115 Smetti di correre solo sull’asfalto! Oggi parlo di cross-training

Smetti di correre solo sull'asfalto! Oggi parlo di cross-training
Stai davvero massimizzando il tuo potenziale da runner? Troppo spesso ci si limita alla corsa, ma c'è un mondo di possibilità che puoi esplorare: il CROSS-TRAINING!
Nel nuovo episodio del #BushidoRunPodcast (link in bio!), ti sveliamo come ciclismo, nuoto, HIIT e molto altro possono:
Aumentare la tua resistenza
Migliorare la velocità e la potenza
Prevenire infortuni
Ottimizzare il recupero
Non perdere l'occasione di diventare un runner più completo e performante!
Ascolta subito il podcast e dimmi: **qual è la tua attività di cross-training preferita?**
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