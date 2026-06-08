#115 Smetti di correre solo sull’asfalto! Oggi parlo di cross-training

PodCast

 

Smetti di correre solo sull'asfalto! Oggi parlo di cross-training

Stai davvero massimizzando il tuo potenziale da runner? Troppo spesso ci si limita alla corsa, ma c'è un mondo di possibilità che puoi esplorare: il CROSS-TRAINING!

Nel nuovo episodio del #BushidoRunPodcast (link in bio!), ti sveliamo come ciclismo, nuoto, HIIT e molto altro possono:

Aumentare la tua resistenza

Migliorare la velocità e la potenza

Prevenire infortuni

Ottimizzare il recupero

Non perdere l'occasione di diventare un runner più completo e performante!

Ascolta subito il podcast e dimmi: **qual è la tua attività di cross-training preferita?**

#running #crossfit #training #performance #busidorunpodcast #corri #allenamento #fitness #runningmotivation #newepisode #hyrox

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