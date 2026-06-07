#114 Sblocca il tuo potenziale sui 10K!

PodCast

 

Sblocca il tuo potenziale sui 10K!

Stai cercando un modo semplice e potente per capire a che punto sei nel tuo percorso di running?

Abbiamo il test perfetto per te: il Test dei 2000 metri!

In questo episodio del BUSHIDO RUN PODCAST, ti spieghiamo come funziona, come interpretare i risultati e come trasformarli in un piano di allenamento vincente.

?? Scopri come stimare il tuo tempo sui 10K, anche se sei un runner alle prime armi!

?? Impara a usare il risultato per migliorare costantemente.

?? E non perderti l'anteprima della nostra nuova app per ultra runner, **UnoDi300 4 PRO Ultra Runner**!

? Ascolta l'episodio completo (link in bio) e preparati a superare i tuoi limiti!

#bushidurunpodcast #running #corri #allenamento #obiettivi #10k #test #unodi300 #ultrarunning #app #runningcommunity #corridori #motivazione #performance

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