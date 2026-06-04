111 SMETTI DI CORRERE DI PIÙ, INIZIA A CORRERE MEGLIO!

SMETTI DI CORRERE DI PIÙ, INIZIA A CORRERE MEGLIO!

Ti senti bloccato? Stanco di infortuni e frustrazioni?

Ho capito come ti senti! In questo nuovo articolo, ti svelo la **"Scaletta del Runner Consapevole"**: il metodo che mi ha permesso di superare i miei limiti e raggiungere nuovi traguardi senza rischiare la salute.

* Progressione controllata (+8-12% a settimana)

* Recupero attivo (fondamentale!)

* Routine stabile (la tua ancora di salvezza)

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