110 Ultra Trail: la tua cassetta degli attrezzi per la sopravvivenza!

Ultra Trail: la tua cassetta degli attrezzi per la sopravvivenza!

Pronto a lanciarti nell'avventura? Un ultra trail non è una corsa, è un'immersione totale nella natura e una sfida a 360°. Ma come prepararsi al meglio?

Abbiamo sviscerato tutto quello che ti serve: dallo zaino perfetto (capacità, peso, comfort!), all'idratazione, dall'illuminazione alla navigazione. E ovviamente, scarpe, abbigliamento e un kit di pronto soccorso essenziale!

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