109 UNDER ARMOUR VELOCITI SPD: La Scarpa che Cambia il Gioco!

UNDER ARMOUR VELOCITI SPD: La Scarpa che Cambia il Gioco!

Questa NON è la solita scarpa da corsa. È un ponte tra due mondi: asfalto e pedali. Grazie alla tecnologia SPD integrata, avrete prestazioni al top sia in corsa che in bici.

? Leggera e reattiva

? Perfetta per runner di velocità e ciclisti ibridi

? Design accattivante e comfort ottimale

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