108 10KM: Più che una distanza, una sfida interiore!

10KM: Più che una distanza, una sfida interiore!
Ti senti pronto a dominare i 10 chilometri? Non si tratta solo di velocità, ma di equilibrio, strategia e consapevolezza del tuo corpo.
Nel nuovo episodio del BUSHIDO RUN PODCAST e sul blog di UnoDi300.it, ti sveliamo:
* Come costruire un allenamento su misura per TE
* Tecniche di respirazione e mantra per una mente indistruttibile
* La strategia perfetta per affrontare la gara con la giusta tattica
* Alimentazione, recupero e la filosofia di corsa che ti farà amare ogni passo!
? Link in bio per ascoltare il podcast e leggere l'articolo!
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