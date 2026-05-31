107 Monitorare il battito: FASCIA CARDIO, POLSO o BRACCIO???

Ti stai allenando al buio? Monitorare la frequenza cardiaca è FONDAMENTALE per ottimizzare i risultati e prevenire infortuni. Ma quale scegliere? Cardio da polso, fascia da braccio o fascia toracica?

Abbiamo analizzato TUTTO per te! Scopri i pro e i contro di ogni opzione e scegli quella giusta per il tuo livello e i tuoi obiettivi.

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