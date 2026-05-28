104 Asics e TDK hanno creato qualcosa di pazzesco: scarpe intelligenti

Rivoluzione Running!

Hai presente quando la tecnologia e la corsa si incontrano? #Asics e #TDK hanno creato qualcosa di pazzesco: scarpe intelligenti che analizzano ogni tuo passo!

Cosa mostrano?

Cadenza precisa

Pressione sul piede

Angoli di flessione (caviglia, ginocchio, anche)

E tanto altro…

Il vero asso nella manica?

Prevenzione infortuni!

Ascolta il nuovo episodio del #BushidoRunPodcast e scopri come questa innovazione sta cambiando il futuro della corsa.

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