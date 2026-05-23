99 La motivazione ti ha abbandonato?

La motivazione ti ha abbandonato?

Lo sappiamo, capita a tutti. Ma la corsa non è solo sudore e record, è un viaggio interiore.

Nel nuovo episodio del BUSHIDO RUN PODCAST, ti sveliamo come ritrovare la forza interiore quando la voglia di correre cala.

Cosa scoprirai:

* Come riscoprire il "pilastro" che ti ha spinto a iniziare.

* Come fissare obiettivi SMART per non sentirti mai fallire.

* Come spezzare la routine e ritrovare il piacere di correre.

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