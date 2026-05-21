98 Il freddo silenzioso in montagna è più insidioso di quanto pensi.

Ti ha mai sfiorato l'ipotesi che il tuo corpo stesse mandando un segnale d’allarme mentre correvi sotto la neve?

In questo nuovo episodio, ti sveliamo i segnali d'allarme dell'ipotermia, perché i trail runner sono particolarmente vulnerabili e come PREVENIRLA.

#bushidorunpodcast #trailrunning #montagna #inverno #ipotermia #sicurezza #prevenzione #corri #unodi300 #runningitalia #montagnaitaliana #correlagrandezza #consigliutili

Ascolta la puntata

Scarica l’app: Google Play · App Store