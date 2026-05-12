NoveLuna, app per il calcolo della gravidanza

NoveLuna è un’app pensata per aiutare a calcolare in modo semplice settimane di gravidanza, trimestre e data presunta del parto.

È utile per avere un riferimento immediato e chiaro, direttamente dallo smartphone, con un approccio pratico e veloce.

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