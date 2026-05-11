88 Scott Pursuit Ride 2

Le Scott Pursuit Ride 2 sono scarpe che sorprendono per l'equilibrio tra comfort, reattività e versatilità. Il design minimalista si traduce in una calzata accogliente, la midsole "nitrogen-infused" offre un ottimo bilanciamento tra morbidezza e reattività, e la geometria "ER3 Evolved Rocker" migliora l'efficienza della corsa. Perfette per chi cerca una scarpa versatile e confortevole, un vero "gelato" per i piedi con la giusta energia per raggiungere i propri obiettivi.

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