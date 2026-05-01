#81 Presentato il Winter Trail Tarsogno 2025

PodCast

 

Nella sala del consiglio comunale di Tornolo, in provincia di Parma, è stata ufficialmente presentata la nona edizione della Winter Trail Tarsogno. Si tratta di una competizione podistica immersa nella natura, valida per il campionato provinciale UISP di Trail Running, con distanze di 25 e 12 chilometri.Alla presenza di numerosi volontari, atleti e sostenitori del gruppo organizzatore Spirito Tarsogno Trail, il Sindaco di Tornolo, Renzo Lusardi, ha elogiato l’iniziativa, sottolineandone il ruolo di volano per il turismo locale, promuovendo la scoperta del territorio e il rispetto per l’ambiente che tanto offre alla comunità.Insieme al Presidente dell’associazione, Pierluigi Ravella, si è colta l’occasione per rendere omaggio a Giorgio Orengo, atleta dello SpiritoTarsogno, che quest’anno ha completato la impegnativa gara di ultradistanza TOR des Geants, percorrendo 330 chilometri con un dislivello superiore ai 22.000 metri.Il 9 novembre, a Tarsogno, spazio anche a chi non è un atleta, con la presenza di due diverse camminate a passo libero sui sentieri del territorio. Sarà un’occasione per trascorrere una piacevole giornata immersi nella natura e godere successivamente del rinomato terzo tempo, che includerà anche la polenta e i funghi.Ringraziando anticipatamente tutti i volontari che ogni anno rendono possibile questa manifestazione, così come la gara primaverile che si svolge sempre in questo territorio, si ricorda come lo sport rappresenti anche un’opportunità per devolvere parte del ricavato ad associazioni e attività presenti sul territorio, un segno tangibile di comunità.Appuntamento quindi il 9 novembre sui bei sentieri dell'appenino tosco emiliano a Tarsogno.Iscrizioni:https://tinyurl.com/23x7zp7r

Ascolta la puntata

Scarica l’app: Google Play · App Store

Di la tua:

Lascia un commento

«
»

Abbiamo parlato anche di:

Amici e Sentimenti Annunci Attualità e Società Casa e Giardino Cellulari e Telefonia Cibi e Bevande Cinema Città Dibattito diMartedì Eco e Natura Economia e Finanza Editoriale Feste ed Eventi Foto Fun Guide Internet e Tecnologia Intrattenimento Lavoro Moda e Bellezza Motori Musei Musica Parma PodCast Politica Promo Salute e Benessere Scienza Scrittori e Artisti Sport Turismo e Viaggi Tv Utilità Valtaro

AmiciAmici (www.amiciamici.com) è un © di Gian Marco Tedaldi. Non vi è una periodicità fissa, gli aggiornamenti avvengono quando si ha materiale, tempo e voglia. Non ci si assume la responsabilità per inesattezze o per danni derivati dall'uso di questo sito. Inoltre i collegamenti a siti esterni, i contenuti reperiti da altri siti e/o i video proposti non sono collegati a questo sito e non ne condividono per forza le idee e le convinzioni. Non ci si assume le responsabilità di violazioni a leggi o copyright da parte di terze parti inserite come contenuti aggiuntivi a questo sito. Ogni autore, sia di articoli che di commenti, si assume ogni responsabilità civile e penale di quanto scritto.
Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Con il contributo di BKTPGroup.com Web Agency a Parma offre la sua consulenza su Social Network, SEO, WordPress, Magento, E-Commerce e marketing

Made with in ValTaro