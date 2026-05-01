81 Presentato il Winter Trail Tarsogno 2025

Nella sala del consiglio comunale di Tornolo, in provincia di Parma, è stata ufficialmente presentata la nona edizione della Winter Trail Tarsogno. Si tratta di una competizione podistica immersa nella natura, valida per il campionato provinciale UISP di Trail Running, con distanze di 25 e 12 chilometri.Alla presenza di numerosi volontari, atleti e sostenitori del gruppo organizzatore Spirito Tarsogno Trail, il Sindaco di Tornolo, Renzo Lusardi, ha elogiato l’iniziativa, sottolineandone il ruolo di volano per il turismo locale, promuovendo la scoperta del territorio e il rispetto per l’ambiente che tanto offre alla comunità.Insieme al Presidente dell’associazione, Pierluigi Ravella, si è colta l’occasione per rendere omaggio a Giorgio Orengo, atleta dello SpiritoTarsogno, che quest’anno ha completato la impegnativa gara di ultradistanza TOR des Geants, percorrendo 330 chilometri con un dislivello superiore ai 22.000 metri.Il 9 novembre, a Tarsogno, spazio anche a chi non è un atleta, con la presenza di due diverse camminate a passo libero sui sentieri del territorio. Sarà un’occasione per trascorrere una piacevole giornata immersi nella natura e godere successivamente del rinomato terzo tempo, che includerà anche la polenta e i funghi.Ringraziando anticipatamente tutti i volontari che ogni anno rendono possibile questa manifestazione, così come la gara primaverile che si svolge sempre in questo territorio, si ricorda come lo sport rappresenti anche un’opportunità per devolvere parte del ricavato ad associazioni e attività presenti sul territorio, un segno tangibile di comunità.Appuntamento quindi il 9 novembre sui bei sentieri dell'appenino tosco emiliano a Tarsogno.Iscrizioni:https://tinyurl.com/23x7zp7r

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