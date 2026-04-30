#80 HypER 5: Corri, Scopri, Vivi l’Emilia-Romagna!

PodCast

 

HypER 5: Corri, Scopri, Vivi l'Emilia-Romagna!

Siete pronti a un'esperienza che va oltre il traguardo?

Il progetto HypER 5 sta rivoluzionando il turismo e lo sport nella nostra regione!

* Maratone uniche nel loro genere

* Patrimonio artistico e enogastronomico da scoprire

* Un impatto economico positivo per la nostra regione!

#bushidorunpodcast #emiliaromagna #hypER5 #running #turismo #sport #cultura #food #travel #corri #unodi300

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