79 Sblocca il Tuo Potenziale di Running: Il Cervello e la Mente

Nel nuovo episodio di BUSHIDO RUN PODCAST, in collaborazione con UnoDi300.it, scopri come liberare il vero potenziale della tua corsa.

Dalla neuroplasticità alla percezione dello sforzo, passando per l'importanza dell'alimentazione, ti guidiamo passo dopo passo verso un'esperienza di corsa più consapevole, efficiente e appagante.

Non si tratta solo di chilometri e ritmo, ma di comprendere il dialogo tra il tuo corpo e la tua mente.Impara a decodificare i segnali del tuo corpo, a trovare il tuo 'flow' e a trasformare la corsa in un'esperienza trascendente.

#running #corridore #allenamento #neuroplasticità #mindfulness #podcast #unodi300 #bushidurunpodcast #mente #motivazione #obiettivi

Ascolta la puntata

Scarica l’app: Google Play · App Store