75 Smash the Plateau

Ti senti bloccato? La corsa ti sembra una routine senza progressi?

In questo nuovo episodio del BUSHIDO RUN PODCAST, in collaborazione con UnoDi300.it, andiamo a fondo della vera essenza del running!

Analizziamo cosa significa ascoltare il tuo corpo, come interpretare la HRV, perché la base aerobica è fondamentale e come il recupero completo può fare la differenza.

Preparati a una svolta nella tua filosofia di allenamento!

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