74 AUTUNNO = MARATONA? La Guida Completa!

Ehi, guerrieri della corsa! Benvenuti al BUSHIDO RUN PODCAST!

L'autunno, inteso come clima, è alle porte e con lui la possibilità di raggiungere vette inesplorate!

Abbiamo distillato tutto ciò che devi sapere per affrontare la tua maratona autunnale come un vero samurai.

In questo video, ti riassumiamo:

* Perché l'autunno è il periodo perfetto per una maratona (e come sfruttare al meglio le temperature più fresche!)

* Come impostare un obiettivo che ti spinga a dare il massimo

* Il piano di allenamento completo, dall'inizio alla fine!

* Nutrizione, idratazione e mentalità: il trio magico per raggiungere il traguardo!

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