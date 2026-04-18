69 Eliud Kipchoge e Sifan Hassan sono pronti a partire per la Maratona di New York!

Ciao amici runner! L’attesa è quasi finita! Eliud Kipchoge e Sifan Hassan sono pronti a partire per la Maratona di New York! ?

Kipchoge è in cerca del suo “Seven-Star” e si prepara ad affrontare una grande sfida, sia contro se stesso che contro altri corridori forti.

E poi c’è Sifan Hassan, la campionessa dei 5000m e 10000m, che si cimenta nella maratona per la prima volta, pronta a sorprenderci tutti!

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