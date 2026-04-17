68 Prima maratona? Quanto tempo devo impiegarci?

Hey runner, benvenuto su BUSHIDO RUN PODCAST, in collaborazione con UnoDi300.it

Oggi affrontiamo un tema cruciale: la tua prima maratona e, soprattutto, come stabilire un obiettivo temporale REALISTICO.

Dimentica le classifiche e i tempi impossibili da raggiungere. In questo episodio, ti guidiamo passo dopo passo:

* Come valutare il tuo livello di forma attuale.

* Quali fattori influenzano la tua performance (sonno, alimentazione, tecnica…).

* Come fissare un obiettivo SMART e motivante.

E soprattutto, ti ricordiamo che la maratona è un'ESPERIENZA, un viaggio trasformativo che va vissuto appieno. Non lasciare che l'ossessione per il tempo ti impedisca di goderti ogni singolo chilometro.

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