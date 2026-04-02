54 Mizuno Wave Rider 29: La Rivoluzione Consapevole è Arrivata!

Ciao a tutti e benvenuti a Bushido, il podcast dove si parla di corsa, di filosofia e di come trovare l’equilibrio tra sacrificio e piacere. Oggi parliamo di una scarpa che mi accompagna da anni, una vecchia conoscenza: la Mizuno Wave Rider. E non una qualunque, ma la 29. Un numero che suona quasi zen, non trovate? Ma cosa significa, in pratica? Evoluzione? Miglioramento? Scopriamolo insieme.

#Mizuno #WaveRider29 #Running #RunningShoes #Sostenibilità #BushidoRunPodcast #UnoDi300 #NewRelease #RunningGear #Training #Marathon #Comfort #Performance

Abbonati a questo canale per accedere ai vantaggi:

https://www.youtube.com/channel/UC8-m3dL0huAWgCK0DF1FcpA/join

Sostienici con PayPal:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=3UW9AFUUJ4DJU

Ko-Fi:

https://ko-fi.com/unodi300

Ci trovi su

Sito web: https://unodi300.it

Instagram: https://www.instagram.com/unodi300

Mastodon: https://mastodon.uno/@unodi300

Telegram Channel @UnoDi300_it: https://t.me/UnoDi300_it

Telegram Family @UnoDi300Family: https://t.me/UnoDi300Family

Facebook @Unodi300: https://www.facebook.com/unodi300/

X @:UnoDi300 https://twitter.com/unodi300

WhatsApp UnoDi300: https://whatsapp.com/channel/0029VaCxtCaIiRovNZsF9D2I

BUSHIDO RUN PODCAST

UN PODCAST IN PRETURA

Ascolta la puntata

Scarica l’app: Google Play · App Store