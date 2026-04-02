54 Mizuno Wave Rider 29: La Rivoluzione Consapevole è Arrivata!

Ciao a tutti e benvenuti a Bushido, il podcast dove si parla di corsa, di filosofia e di come trovare l’equilibrio tra sacrificio e piacere. Oggi parliamo di una scarpa che mi accompagna da anni, una vecchia conoscenza: la Mizuno Wave Rider. E non una qualunque, ma la 29. Un numero che suona quasi zen, non trovate? Ma cosa significa, in pratica? Evoluzione? Miglioramento? Scopriamolo insieme.
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