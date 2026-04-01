#53 Under Armour Infinite Elite 2

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Benvenuti, guerrieri di Bushido! Oggi abbandoniamo momentaneamente spade e armature per parlare di… scarpe da corsa. Sì, lo so, sembra una deviazione dal codice. Ma anche il più valoroso samurai ha bisogno di un buon paio di scarpe.

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