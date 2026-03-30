51 Adidas Terrex Agravic 3: la scarpa che ti porta ovunque!

Adidas Terrex Agravic 3: la scarpa che ti porta ovunque! ?

Benvenuti a Bushido, il podcast dove onoriamo la disciplina, la perseveranza… e le scarpe da trail running. Oggi, cari guerrieri della corsa, ci immergiamo nel mondo di Adidas e della loro Terrex Agravic 3. Preparatevi, perché stiamo per analizzare una scarpa che promette di essere il vostro fedele compagno di avventure in montagna.

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