49 Non sei portato? Perfetto!

Ciao runner,

oggi voglio parlarti di una frase che sento fin troppo spesso, anche da chi magari ha già le scarpe ai piedi da anni.

La frase è questa:

? “Non sono portato.”

La senti in ogni spogliatoio, in ogni gruppo di corsa, in ogni commento sotto i post:

E sai qual è il problema? Che in molti casi ci crediamo davvero.

Pensiamo che correre bene sia una questione di genetica, di talento naturale, di “gente fortunata” nata col motore giusto.

E così, quando i progressi non arrivano subito, ci arrendiamo.

Perché? Perché è più comodo pensare: “non ero portato”, piuttosto che ammettere: “non ho insistito abbastanza”.

“Io non ho il fisico per correre.”“Io non sono fatto per la resistenza.”“C’è gente portata, e gente come me.”

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